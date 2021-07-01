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Кокорин купил два новых автомобиля, на одном из них более 100 тысяч рублей штрафов

01 Июля 2021, 13:22,

Российский нападающий Александр Кокорин во время своего пребывания в «Фиорентине» обзавелся двумя новыми дорогостоящими автомобилями. Об этом рапортует телеграм-канал «Мутко против».

Как сообщает источник, в начале июня 30-летний футболист приобрел две машины: BMW M5 и Lamborghini Aventador Roadste.

Примечательно, что на BMW M5 на днях разъезжал младший брат Кокорина, которого арестовали за конфликт с персоналом одного из ресторанов. За один месяц пользования на этом автомобиле числятся штрафы на более 100 тысяч рублей.

Ранее Александр Кокорин с женой отписались друг от друга в «Инстаграме».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Кокорин
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