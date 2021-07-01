Борха Валеро завершил карьеру

36-летний испанский хавбек Борха Валеро посредством своего инстаграм-аккаунта объявил о завершении игровой карьеры.

«Настал момент, когда нужно завершить играть в футбол. Хочу поблагодарить все свои бывшие команды. Также особая благодарность моим бывшим тренерам и одноклубникам. Без вас у меня ничего не получилось бы. Спасибо всем болельщикам за вашу любовь и поддержку», - написал футболист в социальной сети.

В прошлом сезоне Борха сыграл 20 поединков, в которых получил три желтые карточки.

Валеро поиграл за «Мальорку», «Вест Бромвич», «Вильярреал», «Интер» и «Фиорентину».