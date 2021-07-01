Ансальди подписал новый контракт с «Торино»

Защитник Кристиан Ансальди пролонгировал сотрудничество с «Торино». Об этом информирует пресс-служба туринского клуба. Новый трудовой договор 34-летнего аргентинского футболиста рассчитан до середины 2022 года.

В составе «Торино» Кристиан выступает с 2017 года. В минувшем розыгрыше чемпионата Италии защитник провел 34 поединка, записав на свой счет один забитый мяч и шесть результативных передач.

Напомним, что Ансальди выступал в чемпионате России с 2008 по 2016 год. Аргентинец поиграл за казанский «Рубин» и петербургский «Зенит».