Ансальди подписал новый контракт с «Торино»

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01 Июля 2021, 10:38,
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Защитник Кристиан Ансальди пролонгировал сотрудничество с «Торино». Об этом информирует пресс-служба туринского клуба. Новый трудовой договор 34-летнего аргентинского футболиста рассчитан до середины 2022 года.
В составе «Торино» Кристиан выступает с 2017 года. В минувшем розыгрыше чемпионата Италии защитник провел 34 поединка, записав на свой счет один забитый мяч и шесть результативных передач.
Напомним, что Ансальди выступал в чемпионате России с 2008 по 2016 год. Аргентинец поиграл за казанский «Рубин» и петербургский «Зенит».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Торино, Кристиан Ансальди