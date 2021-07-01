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Канчельскис: «Переход Кокорина в «Фиорентину» - эталонная махинация»

01 Июля 2021, 09:40,

Экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о трансфере нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Переход Кокорина - эталонная махинация. Его никто не хотел брать, а тут купили. Агенты запудрили мозги итальянцам. Допускаю коррупционную составляющую в этой сделке», - приводит слова Канчельскиса Sport24.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» в зимнее трансферное окно. За переход россиянина флорентийцы заплатили 4,5 миллиона евро. Стороны заключили трудовой договор до лета 2024 года.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Александр принял участие в четырех поединках, не отметившись результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Кокорин, Андрей Канчельскис
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