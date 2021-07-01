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Форвард сборной Украины Довбик привлёк внимание двух европейских клубов

01 Июля 2021, 08:45,

Украинский нападающий Артём Довбик, ставший героем поединка 1/8 финала чемпионата Европы - 2020 против команды Швеции, попал в сферу интересов двух европейских клубов. Об этом рапортует Tuttomercatoweb.

По данным источника, о намерении подписать 24-летнего футболиста заявили испанский «Реал Сосьедад» и итальянский «Торино». Оба клуба уже сделали предложения «Днепру-1», владеющему правами на игрока.

Напомним, что Довбик забил решающий гол в матче против Швеции на 120-й минуте. Благодаря этому мячу сборная Украины вышла в 1/4 финала Евро, где сыграет против команды Англии.

В прошлом сезоне УПЛ Артём сыграл 24 матча, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - лето 2021, Артем Довбик
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