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В «Интере» подтвердили, что в ближайшие сутки Хакими перейдёт в «ПСЖ»

30 Июня 2021, 21:53,

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил, что защитник Ашраф Хакими станет игроком «ПСЖ» в ближайшие сутки. Трансфер марокканца обойдётся парижанам в 70 миллионов евро.

«Переговоры с «ПСЖ» близки к завершению, трансфер будет осуществлён в течении 24 часов», - заявил Маротта, пишет Sky Sport Italia.

Отмечалось, что защитник подпишет контракт с парижским клубом до 2026 года с зарплатой в 8 миллионов евро в год. 

Хакими перешёл в «Интер» из мадридского «Реала» в прошлом году. Его трансфер обошёлся в 40 миллионов евро. До этого игрок выступал в аренде за дортмундскую «Боруссию». В прошлом сезоне на его счету 45 матчей во всех турнирах, в которых он забил 7 голов и отдал 11 результативных передач. Также в составе миланцев он стал чемпионом Италии.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Интер Милан, ПСЖ, Джузеппе Маротта, Ашраф Хакими
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