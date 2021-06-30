​«Фиорентина» Кокорина объявила имя нового тренера

«Фиорентина» посредством своего официального сайта объявила о том, что главным тренером команды стал Винченцо Итальяно. 43-летний специалист поставил подпись под контрактом, рассчитанным на два ближайших сезона с возможностью продления ещё на один год.

На протяжении последних двух лет Винченцо Итальяно работал со «Специей». Именно этот тренер вывел команду в Серию А, где в сезоне 2020/2021 она заняла пятнадцатое место.

В ближайшие недели Винченцо Итальяно представят прессе и болельщикам.

Отметим, что за «Фиорентину» выступает российский нападающий Александр Кокорин.