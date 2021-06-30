​«Фиорентина» Кокорина объявила имя нового тренера

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30 Июня 2021, 19:28,
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«Фиорентина» посредством своего официального сайта объявила о том, что главным тренером команды стал Винченцо Итальяно. 43-летний специалист поставил подпись под контрактом, рассчитанным на два ближайших сезона с возможностью продления ещё на один год.
На протяжении последних двух лет Винченцо Итальяно работал со «Специей». Именно этот тренер вывел команду в Серию А, где в сезоне 2020/2021 она заняла пятнадцатое место.
В ближайшие недели Винченцо Итальяно представят прессе и болельщикам.
Отметим, что за «Фиорентину» выступает российский нападающий Александр Кокорин.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Фиорентина, Винченцо Итальяно