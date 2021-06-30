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Рибери покидает «Фиорентину»

30 Июня 2021, 13:53,

Опытный французский вингер Франк Рибери покинет «Фиорентину» в текущее трансферное окно. Об этом рапортует инсайдер Николо Скира в своем твиттер-аккаунте.

Согласно данным журналиста, руководство итальянского клуба приняло решение не подписывать с 38-летним игроком новое трудовое соглашение. Таким образом, вскоре Франк получит статус свободного агента.

Рибери выступал в составе флорентийского коллектива с лета 2019 года. В минувшем розыгрыше итальянской Серии А француз провел 29 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фиорентина, Франк Рибери
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