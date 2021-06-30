Три топ-клуба претендуют на Спинаццолу

Защитник Леонардо Спинаццола, права на которого принадлежат «Роме», попал в сферу интересов нескольких европейских грандов. Об этом информирует инсайдер Джанлука ди Марцио.

Согласно сведениям источника, в подписании игрока заинтересованы каталонская «Барселона», мадридский «Реал» и французский «ПСЖ». Эти клубы готовятся сделать предложение римлянам по трансферу защитника.

Действующее трудовое соглашение Спинаццолы с «волками» рассчитано до лета 2024 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 26 миллионов евро.

В настоящий момент Леонардо выступает за сборную Италии на Евро-2020.