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Куадрадо близок к продлению контракта с «Ювентусом»

29 Июня 2021, 20:43,

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо близок к продлению контракта со своим нынешним клубом, передаёт Calciomercato. Действующее соглашение колумбийца со «старой синьорой» рассчитано до июня 2022 года. 

Новому главному тренеру туринцев Массимиллиано Аллегри очень нравится Куадрадо, которого он уже тренировал, и он надеется, что игрок останется в клубе. Сам Куадрадо тоже счастлив в Турине и готов продлить контракт.

В прошлом сезоне колумбиец провёл в составе «Ювентуса» 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 19 результативных передач. Ранее сообщалось, что контракт с туринским клубом может продлить Пауло Дибала. Экс-чемпионы Италии готовы предложить аргентинцу 10 млн евро в год.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Ювентус, Хуан Куадрадо
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