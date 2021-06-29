Демирал хочет покинуть «Ювентус»

Защитник сборной Турции Мерих Демирал хочет покинуть туринский «Ювентус», сообщает Calciomercato. Помешать желанию футболиста может огромная сумма, которую «Ювентус» запрашивает за трансфер игрока. По данным СМИ, речь идет о сумме порядка 40 миллионов евро.

Мерих Демирал перебрался в стан туринцев в 2019 году из итальянского «Сассуоло» и два сезона принял участие в 21 матче, однажды отличившись забитым мячом.

На чемпионате Европы футболист принял участие во всех трех матчах сборной Турции, занявшей в своей группе последнее место, отметился автоголом, который стал первым забитым мячом на всем турнире.