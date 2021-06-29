«Милан» хочет подписать Хамеса и Коутиньо

Итальянский «Милан» планирует приобрести Хамеса Родригеса и Фелипе Коутиньо, сообщает Tuttosport. Боссы итальянского клуба одобрили идею подписания сразу двух звездных игроков и готовят трансферные предложения их нынешним клубам.

По данным СМИ, «Эвертон» готов продать Хамеса Родригеса за сумму около 10 миллионов евро. Что касается Коутиньо, то конкретная сумма, запрашиваемая «Барселоной», на данный момент неизвестна, но сообщается, что «сине-гранатовые» готовы к серьезным финансовым убыткам по сравнению с потраченными на Коутиньо деньгами (около 140 миллионов евро).

«Милан» продолжает искать варианты усиления состава в связи с тем, что команда впервые за долгое время участвует в квалификационном этапе Лиги чемпионов.