Фелипе Андерсон может вернуться в «Лацио»

Бразильский нападающий Фелипе Андерсон близок к возвращению в римский «Лацио» и уже созванивался со своими бывшими одноклубниками, сообщает Corriere dello Sport. На данный момент переговоры между «Лацио» и «Вест Хэмом» о переходе футболиста продолжаются, в прессе фигурирует сумма 8 миллионов евро.

Напомним, что три года назад бразилец перешел в лондонский клуб из все того же римского «Лацио» за сумму 38 миллионов евро. Минувший сезон Фелипе Андерсон провел в аренде в «Порту».

СМИ также сообщают, что новый главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри хотел бы видеть бразильца в своем составе.