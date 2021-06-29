​В «Специи» опровергли переговоры с Тедеско

«Специя» не ведёт переговоров по поводу назначения Доменико Тедеско главным тренером команды. Об этом «Евро-Футбол.Ру» рассказал спортивный директор итальянского клуба Риккардо Печчини.

«Нет, мы не говорили с Доменико Тедеско о возможности его назначения в «Специю», - высказался директор «Специи».

Напомним, что последним клубом Доменико Тедеско был «Спартак». В сезоне 2020/2021 под руководством немецкого специалиста «красно-белые» заняли второе место в чемпионате России и получили путёвку в Лигу чемпионов. Впрочем, Тедеско решил не продлевать контракт на фоне семейных обстоятельств.