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​Агент Роналду встретится с представителями «Ювентуса»

29 Июня 2021, 14:50,

Сборная Португалии вылетела с чемпионата Европы, и теперь Криштиану Роналду пришло время подумать о своём будущем на клубном уровне. Поговаривают, что звёздный португалец может покинуть «Ювентус» после трёх сезонов в туринском клубе. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в ближайшее время агент Роналду Жорже Мендеш проведёт встречу с представителями «старой синьоры». Отмечается, что «Ювентус» пока что не получал предложений по трансферу Роналду ни от одного из клубов.

Добавим, что слухи связывают Криштиану Роналду главным образом с «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Реалом». В двух из этих клубах португалец уже выступал.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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