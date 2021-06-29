​Агент Роналду встретится с представителями «Ювентуса»

Сборная Португалии вылетела с чемпионата Европы, и теперь Криштиану Роналду пришло время подумать о своём будущем на клубном уровне. Поговаривают, что звёздный португалец может покинуть «Ювентус» после трёх сезонов в туринском клубе. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в ближайшее время агент Роналду Жорже Мендеш проведёт встречу с представителями «старой синьоры». Отмечается, что «Ювентус» пока что не получал предложений по трансферу Роналду ни от одного из клубов.

Добавим, что слухи связывают Криштиану Роналду главным образом с «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Реалом». В двух из этих клубах португалец уже выступал.