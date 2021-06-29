​Федерация отклонила передачу «Салернитаны» трасту, клуб рискует остаться без Серии А

Федерация футбола Италии отклонила передачу «Салернитаны» слепому трасту, о чём сообщает ANSA. По данным источника, в федерации дали Клаудио Лотито время до вечера субботы, чтобы уладить конфликт интересов.

Напомним, Клаудио Лотито владеет «Лацио» и «Салернитаной». Поскольку второй из этих клубов повысился в классе до Серии А, Лотито должен продать один из клубов. При этом он не имеет права продавать клуб ближайшим родственникам.

Если Лотито не успеет продать один из своих клубов, «Салернитану» могут не допустить к следующему сезону Серии А.