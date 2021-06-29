ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿

​Федерация отклонила передачу «Салернитаны» трасту, клуб рискует остаться без Серии А

29 Июня 2021, 14:28,

Федерация футбола Италии отклонила передачу «Салернитаны» слепому трасту, о чём сообщает ANSA. По данным источника, в федерации дали Клаудио Лотито время до вечера субботы, чтобы уладить конфликт интересов.

Напомним, Клаудио Лотито владеет «Лацио» и «Салернитаной». Поскольку второй из этих клубов повысился в классе до Серии А, Лотито должен продать один из клубов. При этом он не имеет права продавать клуб ближайшим родственникам.

Если Лотито не успеет продать один из своих клубов, «Салернитану» могут не допустить к следующему сезону Серии А.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Клаудио Лотито, Салернитана
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Жигуль
29 Июня 2021, 15:04

Забавная ситуация))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола  
​Правило гостевого гола отменили – почему это плохо
​Правило гостевого гола отменили – почему это плохо  
Популярные материалы
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
Определились все пары 1/8 финала Евро-2020
Определились все пары 1/8 финала Евро-2020
С кем сыграет Украина в 1/8 финала
С кем сыграет Украина в 1/8 финала
«Барселона» предложит двух игроков за Роналду
«Барселона» предложит двух игроков за Роналду
Как сборной Украины пройти в плей-офф чемпионата Европы
Как сборной Украины пройти в плей-офф чемпионата Европы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола