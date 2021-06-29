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«Интер» решил сохранить Коларова

29 Июня 2021, 09:40,

35-летний защитник Александр Коларов близок к пролонгации сотрудничества с миланским «Интером». Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Николо Скира.

Согласно сведениям журналиста, стороны подпишут контракт до середины 2022 года. Заработная плата сербского игрока составит 1,5 миллиона евро.

Действующее соглашение между сторонами истекает 30 июня. В минувшем розыгрыше итальянского чемпионата Александр провел семь поединков, записав на свой счет одну результативную передачу.

По итогам минувшего сезона «нерадзурри» стали чемпионами Серии А.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Александр Коларов
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