«Интер» решил сохранить Коларова

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29 Июня 2021, 09:40,
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35-летний защитник Александр Коларов близок к пролонгации сотрудничества с миланским «Интером». Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Николо Скира.
Согласно сведениям журналиста, стороны подпишут контракт до середины 2022 года. Заработная плата сербского игрока составит 1,5 миллиона евро.
Действующее соглашение между сторонами истекает 30 июня. В минувшем розыгрыше итальянского чемпионата Александр провел семь поединков, записав на свой счет одну результативную передачу.
По итогам минувшего сезона «нерадзурри» стали чемпионами Серии А.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Интер Милан, Александр Коларов