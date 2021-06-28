Кесси может оказаться в «Интере»

Полузащитник «Милана» Франк Кесси может стать игроком «Интера». Об этом передаёт Tuttosport.

Сообщается, что «Милан» и Кесси не могут продлить контракт из-за разногласий по поводу зарплаты игрока, и этим намерен воспользоваться «Интер».

Нынешнее соглашение полузащитника действует до июня 2022 года. Кесси стал игроком «Милана» в 2019 году. Он перешёл из «Аталанты» за 24 млн евро.

Сейчас полузащитник является одним из лидеров команды. В прошлом сезоне Кесси появлялся на поле в 50 играх во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.

Напомним, что пару дней назад «Интер» подписал полузащитника «Милана» Хакана Чалханоглу на правах свободного агента.