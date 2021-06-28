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«Милан» интересуется Коутиньо

28 Июня 2021, 16:21,

Итальянский «Милан» нацелился на бразильского полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, сообщает итальянское издание Tuttosport. Клубы уже начали переговоры о возможном трансфере, но итальянцев пугают высокие требования игрока по зарплате. На данный момент Коутиньо получает в «Барселоне» порядка 12 миллионов евро в год. Действующий контракт футболиста с «сине-гранатовыми» истекает в 2023 году.

«Милан» планирует усилить свой состав после ухода одного из своих лидеров Хакана Чалханоглу и возможного ухода другого лидера Франка Кессье. К тому же «Милану» впервые за долгое время удалось попасть в квалификацию Лиги чемпионов, и, по мнению СМИ, игрок такого уровня, как Коутиньо, сможет помочь команде в матчах такого уровня, несмотря на то, что бразилец не смог реализовать себя на «Камп Ноу».

Стоит отметить и то, что Коутиньо ранее уже играл за другой миланский клуб – «Интер», который приобрел футболиста в 2008 году у бразильского клуба «Васко да Гама».

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Барселона, Милан, Филиппе Коутиньо
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