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«Милан» интересуется Йовичем

28 Июня 2021, 15:49,

Нападающий «Реала» Лука Йович может продолжить карьеру в «Милане», передаёт Goal. Сообщается, что новый главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти не рассчитывает на форварда и готов отпустить футболиста в другой клуб.

Приоритетным вариантом для «Милана» является Оливье Жиру, однако если француза не удастся подписать, то итальянский клуб переключит внимание на Йовича.

Сам игрок тоже заинтересован в смене клуба, так как не видит своего будущего в Мадриде. Напомним, что прошлый сезон Йович провёл в аренде в «Айнтрахте», где забил 4 гола в 18 матчах. Ранее сообщалось, что «Милан» договорился с «Реалом» о продлении аренды Браима Диаса.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Реал Мадрид, Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Лука Йович
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