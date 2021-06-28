«Милан» интересуется Йовичем

Нападающий «Реала» Лука Йович может продолжить карьеру в «Милане», передаёт Goal. Сообщается, что новый главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти не рассчитывает на форварда и готов отпустить футболиста в другой клуб.

Приоритетным вариантом для «Милана» является Оливье Жиру, однако если француза не удастся подписать, то итальянский клуб переключит внимание на Йовича.

Сам игрок тоже заинтересован в смене клуба, так как не видит своего будущего в Мадриде. Напомним, что прошлый сезон Йович провёл в аренде в «Айнтрахте», где забил 4 гола в 18 матчах. Ранее сообщалось, что «Милан» договорился с «Реалом» о продлении аренды Браима Диаса.