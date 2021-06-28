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«Ювентус» готов платить Дибале 10 млн евро в год

28 Июня 2021, 10:26,

Руководство туринского «Ювентуса» продолжает переговоры с аргентинским форвардом Пауло Дибалой. Согласно сведениям журналиста Николо Скиры, «старая синьора» готова подписать с игроком новый долгосрочный контракт, который будет рассчитан до 2025 года.

Инсайдер отмечает, что заработная плата 27-летнего нападающего по новому соглашению составит порядка десяти миллионов евро в год. Сам Дибала не против остаться в туринском гранде, несмотря на предложения от других клубов.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии аргентинец провел 20 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча и три голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Пауло Дибала
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