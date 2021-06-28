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«Милан» договорился с «Реалом» о продлении аренды Диаса

28 Июня 2021, 08:07,

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас остается в «Милане», за который выступал в минувшем сезоне на правах арендного соглашения.

Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, «россонери» договорились с «королевским» клубом о пролонгации аренды 21-летнего футболиста. Стороны включили в контракт пункт о возможном выкупе игрока за 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Браим принял участие в 27 поединках, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

По итогам сезона-2020/2021 «Милан» финишировал в Серии А на втором месте, уступив скудетто «Интеру».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Браим Диас
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