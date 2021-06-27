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«Фиорентина» практически подписала контракт с новым главным тренером

27 Июня 2021, 19:50,

«Фиорентина» приблизилась к подписанию контракта с Винченцо Итальяно, главным тренером «Специи». Ситуация развивается стремительно, и «фиалки» выплатят клаузулу в контракте специалиста со «Специей», который был подписан всего несколько недель назад. Сумма компенсации составляет 1 млн евро, а за членов тренерского штаба «Фиорентина» отдаст другой стороне одного из своих футболистов. Об этом сообщает Football Italia.

Контракт будет подписан по схеме «2+1», о нем будет объявлено в понедельник. Ранее Дженнаро Гаттузо покинул Флоренцию, не проведя там ни одного матча.

Добавим, что в «Фиорентине» играет Александр Кокорин, который почти не выходил на поле в первой половине года.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Фиорентина, Специя, Винченцо Итальяно
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