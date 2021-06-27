Нападающий Александр Кокорин хочет остаться в «Фиорентине», несмотря на слухи относительно его будущего. Об этом сообщает Viola News, ссылаясь на Corriere dello Sport. Кокорин хочет остаться и доказать свою состоятельность, но всё будет зависеть от решения нового главного тренера «фиалок».

Напомним, что недавно тренерский мостик «Фиорентины» всего через пару недель после назначения оставил Дженнаро Гаттузо.

Александр Кокорин перебрался в «Фиорентину» из «Спартака» в зимнее трансферное окно. Результативными действиями и даже ударами по воротам Кокорин в Италии не отмечался.