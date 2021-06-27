ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿

Кокорин хочет остаться в «Фиорентине»

27 Июня 2021, 12:24,

Нападающий Александр Кокорин хочет остаться в «Фиорентине», несмотря на слухи относительно его будущего. Об этом сообщает Viola News, ссылаясь на Corriere dello Sport. Кокорин хочет остаться и доказать свою состоятельность, но всё будет зависеть от решения нового главного тренера «фиалок».

Напомним, что недавно тренерский мостик «Фиорентины» всего через пару недель после назначения оставил Дженнаро Гаттузо.

Александр Кокорин перебрался в «Фиорентину» из «Спартака» в зимнее трансферное окно. Результативными действиями и даже ударами по воротам Кокорин в Италии не отмечался.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Bourgignon Alex
27 Июня 2021, 13:12

Видимо, понравились Саньку знаменитые флорентийский бифштексы :)))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро  
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании  
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола  
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России  
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А  
Популярные материалы
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020
Василий Уткин предложил кандидата на пост главного тренера сборной России
Василий Уткин предложил кандидата на пост главного тренера сборной России


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола