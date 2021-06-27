ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿

Хакими на следующей неделе пройдёт обследование для «ПСЖ»

27 Июня 2021, 10:35,

Ашраф Хакими всё ближе и ближе к тому, чтобы стать футболистом «ПСЖ». Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» известный инсайдер Фабрицио Романо, договорённость по этому трансферу уже достигнута. На следующей неделе Хакими пройдёт медицинское обследование и подпишет с «ПСЖ» контракт на пять сезонов.

За трансфер Хакими «ПСЖ» заплатит «Интеру» 60 миллионов евро. Ещё 10 миллионов евро будут заложены в сделку в качестве бонусных выплат.

Ранее Ашрафа Хакими связывали с «Челси». По данным Фабрицио Романо, лондонцы вели переговоры, но так и не сделали официального предложения.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, ПСЖ, Трансферы футбола - лето 2021, Ашраф Хакими
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
27 Июня 2021, 11:29

Пригорело у них из-за Тухеля)) Видимо, решили ЛЧ закидать игроками классными, а не тренерским мастерством!

0
Мансур Умаров 95
27 Июня 2021, 11:04

Пал бу

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро  
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании  
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола  
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России  
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А  
Популярные материалы
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020
Василий Уткин предложил кандидата на пост главного тренера сборной России
Василий Уткин предложил кандидата на пост главного тренера сборной России


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола