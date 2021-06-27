Хакими на следующей неделе пройдёт обследование для «ПСЖ»

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27 Июня 2021, 10:35,
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Ашраф Хакими всё ближе и ближе к тому, чтобы стать футболистом «ПСЖ». Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» известный инсайдер Фабрицио Романо, договорённость по этому трансферу уже достигнута. На следующей неделе Хакими пройдёт медицинское обследование и подпишет с «ПСЖ» контракт на пять сезонов.
За трансфер Хакими «ПСЖ» заплатит «Интеру» 60 миллионов евро. Ещё 10 миллионов евро будут заложены в сделку в качестве бонусных выплат.
Ранее Ашрафа Хакими связывали с «Челси». По данным Фабрицио Романо, лондонцы вели переговоры, но так и не сделали официального предложения.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Интер Милан, ПСЖ, Трансферы футбола - лето 2021, Ашраф Хакими
Пригорело у них из-за Тухеля)) Видимо, решили ЛЧ закидать игроками классными, а не тренерским мастерством!
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