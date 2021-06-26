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​«Интер» хочет вернуть Коутиньо

26 Июня 2021, 23:27,

Филиппе Коутиньо может покинуть «Барселону» в летнее трансферное окно. Каталонский клуб планирует попрощаться с бразильцем, учитывая его высокий уровень заработной платы, хотя Рональд Куман не прочь поработать с игроком.

Как сообщает испанский Sport, у Филиппе Коутиньо есть три варианта продолжения карьеры. Это «Интер», за который он уже играл, «Лестер» и ещё один английский клуб. Учитывая финансовые реалии, речь может пойти об аренде с правом выкупа.

Сам Коутиньо хотел бы вернуться в «Ливерпуль», но там двери для него закрыты, учитывая подбор футболистов в линии атаки команды.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Интер Милан, Лестер, Трансферы футбола - лето 2021, Филиппе Коутиньо
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