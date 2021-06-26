​«Салернитану» передали трасту, чтобы клуб заявился в Серию А

Клаудио Лотито не смог продать «Салернитану» в срок, однако клуб всё же сможет заявиться в Серию А, поскольку он был передан трасту. Об этом рассказал адвокат Джанмикеле Джентиле.

«Салернитана» передана трасту. Администратор был назначен для поиска нового владельца в ближайшие шесть месяцев. Доверительный управляющий должен произвести комплексную проверку и оценить стоимость клуба. Клаудио Лотито не может вмешиваться. Единственное возможное пересечение клуба с прежним владельцем – предоставление игроков в аренду. Глава Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина всё санкционировал», - сказал адвокат Radio Punto Nuovo.

Как известно, Клаудио Лотито является владельцем «Лацио».