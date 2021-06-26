Себальос может перейти в Серию А

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26 Июня 2021, 13:30,
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«Милан» и «Лацио» проявляют интерес к полузащитнику «Реала» Дани Себальосу. Об этом передаёт Calciomercato.
Напомним, что прошлые два сезона испанец провёл в аренде в лондонском «Арсенале».
Сообщаются, что оба клуба хотят арендовать игрока с возможным выкупом.
«Сливочные» не рассчитывают на Себальоса в следующем сезоне и готовы рассмотреть предложения по полузащитнику.
В прошлом сезоне игрок провёл в составе «Арсенала» 40 матчей во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется полузащитником «Лацио» Луисом Альберто и может включить Себальоса в сделку.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Реал Мадрид, Милан, Лацио, Дани Себальос