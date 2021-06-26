Себальос может перейти в Серию А

«Милан» и «Лацио» проявляют интерес к полузащитнику «Реала» Дани Себальосу. Об этом передаёт Calciomercato.

Напомним, что прошлые два сезона испанец провёл в аренде в лондонском «Арсенале».

Сообщаются, что оба клуба хотят арендовать игрока с возможным выкупом.

«Сливочные» не рассчитывают на Себальоса в следующем сезоне и готовы рассмотреть предложения по полузащитнику.

В прошлом сезоне игрок провёл в составе «Арсенала» 40 матчей во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется полузащитником «Лацио» Луисом Альберто и может включить Себальоса в сделку.