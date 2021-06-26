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Тедеско может возглавить команду Кокорина

26 Июня 2021, 13:11,

Немецкий специалист Доменико Тедеско, известный по работе в московском «Спартаке», может трудоустроиться в итальянском чемпионате. Об этом рапортует Tuttosport.

По данным источника, в приглашении тренера заинтересованы два клуба. Речь идет о «Специи» и «Фиорентине».

Доменико занимал пост главного тренера «красно-белых» с 2019 по 2021 год. Под его руководством московский коллектив финишировал на второй позиции в Премьер-лиге. «Спартак» завоевал путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось об интересе к Тедеско со стороны «Фенербахче», «Сампдории» и «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Кокорин, Доменико Тедеско
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