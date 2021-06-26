Хакими согласовал контракт с «ПСЖ»

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26 Июня 2021, 10:48,
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Марокканский защитник Ашраф Хакими близок трансферу во французский «ПСЖ», об этом рапортует инсайдер Фабрицио Романо.
Согласно данным журналиста, 22-летний футболист согласовал трудовое соглашение с парижским грандом. Контракт будет рассчитан до лета 2026 года. Сумма трансфера оценивается в 70 миллионов евро.
В минувшем розыгрыше итальянского чемпионата Хакими принял участие в 37 поединках, отметившись семью забитыми мячами и десятью результативными передачами.
Ранее сообщалось об интересе к Ашрафу со стороны лондонского «Челси», однако сделка сорвалась.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Трансферы футбола - лето 2021, Ашраф Хакими