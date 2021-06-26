Хакими согласовал контракт с «ПСЖ»

Марокканский защитник Ашраф Хакими близок трансферу во французский «ПСЖ», об этом рапортует инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным журналиста, 22-летний футболист согласовал трудовое соглашение с парижским грандом. Контракт будет рассчитан до лета 2026 года. Сумма трансфера оценивается в 70 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше итальянского чемпионата Хакими принял участие в 37 поединках, отметившись семью забитыми мячами и десятью результативными передачами.

Ранее сообщалось об интересе к Ашрафу со стороны лондонского «Челси», однако сделка сорвалась.