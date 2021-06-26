«Ювентус» и «Аталанта» могут обменяться игроками

Туринский «Ювентус» и «Аталанта» могут оформить обмен футболистами, об этом информирует Calciomercato.

По данным источника, «старая синьора» хочет видеть в своих рядах защитника бергамасков Робина Госенса. Туринский гранд готов обменять защитника Мериха Демирала на немецкого футболиста.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Госенсу со стороны миланского «Интера».

В прошлом сезоне чемпионата Италии Робин сыграл 32 матча, забил 11 голов и отдал шесть ассистов. На счету Демирала одна результативная передача в 15 играх Серии А.