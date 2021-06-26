«Аталанта» отдаст Коваленко в аренду

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26 Июня 2021, 09:23,
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Украинский полузащитник Виктор Коваленко близок к уходу из «Аталанты» в летнее трансферное окно. Об этом рапортует Tutto Atalanta.
Согласно сведениям источника, наставник команды Джан Пьеро Гасперини не заинтересован в сотрудничестве с футболистом. Тренер готов отпустить хавбека в аренду для получения игровой практики. В услугах Коваленко заинтересована «Болонья».
Напомним, что Виктор перебрался в стан бергамасков из донецкого «Шахтёра» в зимнее трансферное окно. Стороны подписали долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до 2025 года.
После трансфера украинец принял участие лишь в одном матче Серии А.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Аталанта, Трансферы футбола - лето 2021, Виктор Коваленко