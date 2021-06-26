«Аталанта» отдаст Коваленко в аренду

Украинский полузащитник Виктор Коваленко близок к уходу из «Аталанты» в летнее трансферное окно. Об этом рапортует Tutto Atalanta.

Согласно сведениям источника, наставник команды Джан Пьеро Гасперини не заинтересован в сотрудничестве с футболистом. Тренер готов отпустить хавбека в аренду для получения игровой практики. В услугах Коваленко заинтересована «Болонья».

Напомним, что Виктор перебрался в стан бергамасков из донецкого «Шахтёра» в зимнее трансферное окно. Стороны подписали долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до 2025 года.

После трансфера украинец принял участие лишь в одном матче Серии А.