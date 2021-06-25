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Лукаку: «Роналду забил больше голов в прошлом сезоне, но мы стали чемпионами»

25 Июня 2021, 23:37,

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку сравнил себя с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Он забил больше голов, но мы стали чемпионами. Скудетто было моей главной целью. Если честно, то я немного завидую удару и дриблингу Роналду. Думаю, что он завидует моей силе и немного точности», - цитирует бельгийского нападающего Sky Sport Itlaia.

28-летний Лукаку сыграл 44 матча за «Интер» во всех турнирах прошлого сезона, забил 30 голов и отдал 10 голевых передач. Контракт Ромелу с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 100 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Криштиану Роналду, Ромелу Лукаку
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