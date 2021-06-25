Фердинанд: «Роналду с детства мечтал стать лучшим, он одержим этим»

Экс-защитник сборной Англии Рио Фердинанд высказался о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Роналду с детства мечтал стать лучшим, он одержим этим и всегда отдается на полную, конечно, нельзя не упомянуть и его предрасположенность. Он феноменален, Криштиану думает о самых мельчайших деталях, которые могут сделать его лучше. Дело не только в физике, но и в психологии», - цитирует Фердинанда Pundit Arena.

36-летний Роналду продолжает выступать на высочайшем уровне, в прошлом сезоне он сыграл 44 матча за «Ювентус» во всех турнирах, забил 36 голов и отдал четыре голевые передачи.