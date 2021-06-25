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«Милан» хочет арендовать Фирпо

25 Июня 2021, 21:18,

Защитник испанской «Барселоны» Жуниор Фирпо может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Radio Cat, арендовать футболиста хочет «Милан», самому Фирпо было бы интересно перейти в этот клуб. Отмечается, что «Барселона» примет предложение «россонери» об аренде с правом выкупа.

24-летний испанец сыграл 18 матчей за каталонцев во всех турнирах прошлого сезона, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Контракт Фирпо с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в восемь миллионов евро.

Напомним, что защитник перешел в стан «сине-гранатовых» в 2019 году из «Бетиса», сумма трансфера составила порядка 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Милан, Жуниор Фирпо
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