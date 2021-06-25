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«Интер» подписал 38-летнего вратаря «Кротоне»

25 Июня 2021, 18:04,

Миланский «Интер» объявил о подписании вратаря «Кротоне» Алекса Кордаца в качестве свободного агента. Об этом сообщает официальный сайт чемпиона Италии.

Пока неизвестно, на какой срок подписали контракт с 38-летним голкипером.

Отметим, что Кордац является воспитанником «Интера» и выступал в составе основной команды с 2003 по 2005 год.

Последним клубом в составе новичка миланского клуба является «Кротоне», цвета которого он защищал с 2015 года. В составе этой команды он провёл 248 матчей и пропустил 351 гол.

Напомним, что ранее «Интер» объявил о подписании трёхлетнего контракта с Хаканом Чалханоглу, который перебрался в состав чемпионов Италии на правах свободного агента из «Милана».

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Интер Милан, Серия А, Кротоне
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