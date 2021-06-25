Три клуба проявляют интерес к Луису Альберто

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто близок к тому, чтобы сменить клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Il Messaggero.

Интерес к испанскому хавбеку проявляют «Ювентус», «Милан» и «Реал» Мадрид.

Сообщается, что «Милан» готов предложить за Альберто Алессио Романьоли и 30 млн евро.

Мадридский «Реал» в свою очередь, чтобы заполучить испанского полузащитника, готов отпустить в римский клуб Дани Себальоса с определённой доплатой.

«Ювентусу» тоже интересен вариант с обменом. Туринцы могут включить в сделку бразильского полузащитника Артура.

Ранее президент «Лацио» Клаудио Лотито, что готов отпустить Луиса Альберто в другой клуб за 60 млн евро.