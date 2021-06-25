«Интер» планирует трансфер Госенса

Немецкий защитник Робин Госенс, правами на которого владеет «Аталанта», может перебраться в миланский «Интер» этим летом. Об этом рапортует Calciomercato.

Бергамаски готовы расстаться с футболистом, если за него предложат порядка 40 миллионов евро. Действующее трудовое соглашение Госенса с «Аталантой» рассчитано до середины 2023 года.

В минувшем сезоне итальянского чемпионата 26-летний защитник провел 32 поединка, отметившись 11 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

В настоящий момент Госенс выступает за сборную Германии на чемпионате Европы-2020. В 1/8 финала «бундестим» встретится с Англией.