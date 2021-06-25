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Топ-клубы Серии А нацелились на голкипера «Барселоны»

25 Июня 2021, 09:59,

Страж ворот каталонской «Барселоны» Нето пользуется спросом среди итальянских топ-клубов, об этом рапортует Sport.es.

Согласно информации источника, заинтересованность в трансфере 31-летнего бразильского голкипера проявляют миланский «Интер», «Рома» и «Милан». Сам футболист готов сменить клубную прописку ради игровой практики. В «Барселоне» Нето является дублером Марка-Андре тер Штегена.

В минувшем сезоне голкипер принял участие в 12 поединках и пропустил восемь мячей. Трудовое соглашение Нето с каталонским грандом рассчитано до середины 2023 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в шесть миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Интер Милан, Рома, Трансферы футбола - лето 2021, Нето
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