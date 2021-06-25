Хакими хочет перейти в «ПСЖ»

Защитник Ашраф Хакими, выступающий в Серии А за миланский «Интер», хочет перейти в «ПСЖ».

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере», марокканец ждёт следующих шагов от парижского клуба. «ПСЖ» в ближайшее время сделает «Интеру» предложение в размере 70 миллионов евро, после чего сделку можно будет считать закрытой.

22-летний защитник сыграл 45 матчей за «Интер» во всех турнирах прошлого сезона, забил семь голов и отдал 11 голевых передач. Контракт Хакими с действующим чемпионом Италии рассчитан до 30 июня 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.