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«Рома» интересуется Демиралом

25 Июня 2021, 00:22,

Турецкий защитник «Ювентуса» Мерих Демирал может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщил журналист Джанлука ди Марцио на своём сайте, запрос о трансфере защитника сделала «Рома», которая хочет выменять Демирала на одного из своих футболистов. Отмечается, что «Ювентус» планирует выручить с продажи Мериха порядка 40 миллионов евро.

23-летний Демирал сыграл 24 матча за «Ювентус» во всех турнирах прошлого сезона и отметился одной голевой передачей. Контракт защитника с туринцами рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Рома, Мерих Демирал
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