«Рома» интересуется Демиралом

Турецкий защитник «Ювентуса» Мерих Демирал может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщил журналист Джанлука ди Марцио на своём сайте, запрос о трансфере защитника сделала «Рома», которая хочет выменять Демирала на одного из своих футболистов. Отмечается, что «Ювентус» планирует выручить с продажи Мериха порядка 40 миллионов евро.

23-летний Демирал сыграл 24 матча за «Ювентус» во всех турнирах прошлого сезона и отметился одной голевой передачей. Контракт защитника с туринцами рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.