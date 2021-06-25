«Рома» интересуется Демиралом

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25 Июня 2021, 00:22,
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Турецкий защитник «Ювентуса» Мерих Демирал может сменить клуб в летнее трансферное окно.
Как сообщил журналист Джанлука ди Марцио на своём сайте, запрос о трансфере защитника сделала «Рома», которая хочет выменять Демирала на одного из своих футболистов. Отмечается, что «Ювентус» планирует выручить с продажи Мериха порядка 40 миллионов евро.
23-летний Демирал сыграл 24 матча за «Ювентус» во всех турнирах прошлого сезона и отметился одной голевой передачей. Контракт защитника с туринцами рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Рома, Мерих Демирал