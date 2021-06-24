Три игрока «Челси» могут перейти в «Милан»

Итальянский «Милан» интересуется сразу тремя футболистами лондонского «Челси», сообщает Sky Sports. По данным источника, речь идет о подписании полузащиников Тьемуа Бакайоко и Хакима Зиеша, а также нападающего Оливье Жиру.

«Милан» ищет замену одному из своих ключевых футболистов в прошедших сезонах – Хакану Чалханоглу, перешедшему на днях в миланский «Интер». Также СМИ сообщают об интересе лондонского «Арсенала» к другому лидеру «красно-черных» Франку Кесси.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Милану» впервые за долгое время удалось попасть в квалификационный этап Лиги чемпионов. В связи с этим клуб планирует активно проявить себя на трансферном рынке этим летом.