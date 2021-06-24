«Ювентус» договаривается с «Сассуоло» по трансферу Локателли

Полузащитник сборной Италии и «Сассуоло» Мануэль Локателли по-прежнему находится в сфере интересов туринского «Ювентуса».

Как сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, стороны провели очередной этап переговоров. «Старая синьора» рассчитывает оформить аренду игрока за пять-десять миллионов евро с последующим правом выкупа за 20-25 миллионов.

Также отмечается, что в сделку может быть включен один из игроков «Ювентуса».

В минувшем сезоне Серии А Локателли провел 34 встречи, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.