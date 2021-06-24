«Ювентус» договаривается с «Сассуоло» по трансферу Локателли

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24 Июня 2021, 13:06,
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Полузащитник сборной Италии и «Сассуоло» Мануэль Локателли по-прежнему находится в сфере интересов туринского «Ювентуса».
Как сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, стороны провели очередной этап переговоров. «Старая синьора» рассчитывает оформить аренду игрока за пять-десять миллионов евро с последующим правом выкупа за 20-25 миллионов.
Также отмечается, что в сделку может быть включен один из игроков «Ювентуса».
В минувшем сезоне Серии А Локателли провел 34 встречи, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Трансферы футбола - лето 2021, Мануэль Локателли