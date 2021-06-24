Арнаутович продолжит карьеру в Серии А

Австрийский форвард Марко Арнаутович близок к переезду в итальянский чемпионат, об этом информирует инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, контракт с 32-летним исполнителем подпишет «Болонья». Стороны согласовали трехлетнее трудовое соглашение. Заработная плата Арнаутовича в итальянском клубе составит 2,7 миллиона евро.

Напомним, что с 2019 года нападающий выступает за китайский клуб «Шанхай СИПГ». Арнаутович принял участие в 39 поединках, записав на свой счет 20 забитых мячей и четыре голевые передачи.

В Европе Марко известен по выступлениям за «Вердер», «Сток Сити» и «Вест Хэм».