Арнаутович продолжит карьеру в Серии А

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24 Июня 2021, 10:05,
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Австрийский форвард Марко Арнаутович близок к переезду в итальянский чемпионат, об этом информирует инсайдер Николо Скира.
По данным журналиста, контракт с 32-летним исполнителем подпишет «Болонья». Стороны согласовали трехлетнее трудовое соглашение. Заработная плата Арнаутовича в итальянском клубе составит 2,7 миллиона евро.
Напомним, что с 2019 года нападающий выступает за китайский клуб «Шанхай СИПГ». Арнаутович принял участие в 39 поединках, записав на свой счет 20 забитых мячей и четыре голевые передачи.
В Европе Марко известен по выступлениям за «Вердер», «Сток Сити» и «Вест Хэм».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Болонья, Трансферы футбола - лето 2021, Марко Арнаутович