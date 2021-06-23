«ПСЖ» выиграл у «Челси» борьбу за Хакими

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23 Июня 2021, 18:50,
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«ПСЖ» близок к тому, чтобы договориться с «Интером» по трансферу правого защитника Ашрафа Хакими за 70 млн евро. Sky Sport Italia сообщает о том, что уже согласованы условия личного контракта игрока.
Марокканец также был близок к переходу в «Челси», но отмечается, что «синие» реально не конкурировали с парижанами. Считается, что миланский клуб, который хотел бы получить 80 миллионов за игрока, согласится на пониженную цену.
Год назад «Интер» заплатил «Реалу» за Хакими 45 млн евро. Игрок забил 7 мячей и 11 раз помог отличиться партнерам.
Хакими - второй игрок Серии А, который может оказаться в «ПСЖ». В ближайшее время клуб Лиги 1 пополнит экс-вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Челси, ПСЖ, Трансферы футбола - лето 2021, Ашраф Хакими