«ПСЖ» выиграл у «Челси» борьбу за Хакими

«ПСЖ» близок к тому, чтобы договориться с «Интером» по трансферу правого защитника Ашрафа Хакими за 70 млн евро. Sky Sport Italia сообщает о том, что уже согласованы условия личного контракта игрока.

Марокканец также был близок к переходу в «Челси», но отмечается, что «синие» реально не конкурировали с парижанами. Считается, что миланский клуб, который хотел бы получить 80 миллионов за игрока, согласится на пониженную цену.

Год назад «Интер» заплатил «Реалу» за Хакими 45 млн евро. Игрок забил 7 мячей и 11 раз помог отличиться партнерам.

Хакими - второй игрок Серии А, который может оказаться в «ПСЖ». В ближайшее время клуб Лиги 1 пополнит экс-вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма.