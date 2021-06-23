Буффон не хотел быть вторым в «Барселоне»

Новичок «Пармы» Джанлуиджи Буффон назвал причину отказа «Барселоне» и другим топ-командам.

- У меня было два топ-предложения, но я больше не хотел снова находиться в роли запасного. Я устал быть «вторым номером», - заявил Джанлуиджи Буффон во время презентации в «Парме». - Я пошел на это в «Ювентусе» из-за привязанности к клубу, но если честно, я не хочу повторения этих двух лет. У меня были интересные варианты, даже от команд, играющих в Лиге чемпионов, но эмоциональная связь с «Пармой» перевесила всё.

Напомним, что 43-летний голкипер подписал контракт с клубом Серии В на ближайшие два года.