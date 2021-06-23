«Реал» нацелился на защитника «Ромы»

Защитник «Ромы» Роджер Ибаньес может перебраться в испанский чемпионат. По сообщениям AS, интерес к 22-летнему бразильскому футболисту проявляет мадридский «Реал», подыскивающий усиление в оборонительную линию.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии футболист принял участие в 30 поединках, получил пять желтых карточек и один раз был удален с поля. В активе бразильца одна результативная передача.

Трансферная стоимость Ибаньеса оценивается в 25 миллионов евро.

Напомним, что мадридский «Реал» недавно расстался с Серхио Рамосом. 35-летний игрок защищал цвета «королевского» клуба с 2005 года.