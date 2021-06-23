«Реал» нацелился на защитника «Ромы»

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23 Июня 2021, 12:14,
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Защитник «Ромы» Роджер Ибаньес может перебраться в испанский чемпионат. По сообщениям AS, интерес к 22-летнему бразильскому футболисту проявляет мадридский «Реал», подыскивающий усиление в оборонительную линию.
В минувшем розыгрыше чемпионата Италии футболист принял участие в 30 поединках, получил пять желтых карточек и один раз был удален с поля. В активе бразильца одна результативная передача.
Трансферная стоимость Ибаньеса оценивается в 25 миллионов евро.
Напомним, что мадридский «Реал» недавно расстался с Серхио Рамосом. 35-летний игрок защищал цвета «королевского» клуба с 2005 года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Роджер Ибаньес