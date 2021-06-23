«Барселона» предложит двух игроков за Роналду

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23 Июня 2021, 08:34,
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Португальский нападающий Криштиану Роналду может покинуть туринский «Ювентус» и переехать в испанскую Примеру, где заинтересованность в его услугах проявляет каталонская «Барселона».
Как информирует AS, «сине-гранатовые» готовы предложить за 36-летнего футболиста двух своих игроков. В «старую синьору» могут переехать Антуан Гризманн, Филиппе Коутиньо или Серхи Роберто.
Напомним, что действующее трудовое соглашение Криштиану с туринским грандом рассчитано до середины 2022 года.
В минувшем сезоне чемпионата Италии португальский голеадор провел 33 поединка, записав на свой счет 29 забитых мячей (шесть - с пенальти) и три результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Криштиану Роналду, Трансферы футбола - лето 2021