«Барселона» предложит двух игроков за Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду может покинуть туринский «Ювентус» и переехать в испанскую Примеру, где заинтересованность в его услугах проявляет каталонская «Барселона».

Как информирует AS, «сине-гранатовые» готовы предложить за 36-летнего футболиста двух своих игроков. В «старую синьору» могут переехать Антуан Гризманн, Филиппе Коутиньо или Серхи Роберто.

Напомним, что действующее трудовое соглашение Криштиану с туринским грандом рассчитано до середины 2022 года.

В минувшем сезоне чемпионата Италии португальский голеадор провел 33 поединка, записав на свой счет 29 забитых мячей (шесть - с пенальти) и три результативные передачи.