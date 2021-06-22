Кулибали купил для Сенегала машины скорой помощи

Сенегальский футболист купил для своей страны две машины скорой медицинской помощи, носилки, больничные халаты, средства индивидуальной защиты и маски. Указанный груз отправился из Неаполя в Сенегал в воскресенье, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Кулибали находится в отпуске и проводит время в Африке, где встречается с детьми и играет с ними в футбол, а также проверяет, как обстоят дела с другими благотворительными инициативами.

В прошлом сезоне Калиду Кулибали провел 31 матчей в «Наполи» и забил один гол.