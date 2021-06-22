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«Интер» объявил о подписании контракта с Чалханоглу

22 Июня 2021, 19:43,

«Милан» проиграл борьбу за своих лидеров. Вратарь Джанлуиджи Доннарумма прошёл медосмотр для «ПСЖ», а полузащитник Хакан Чалханоглу ушёл в «Интер». «Россонери» не выручили ни цента за этих игроков. Вечером во вторник «Интер» объявил о подписании трёхлетнего контракта.

Предполагается, что Чалханоглу будет получать на миллион евро больше (5 млн евро против 4, предложенных «Миланом»), и это без учета бонусов за результаты.

Напомним, что Хакан Чалханоглу появился на «Сан-Сиро» в 2017 году, когда «Милан» заплатил «Байеру» 23 млн евро. За 4 сезона в стане «россонери» турок забил 32 гола, проведя 172 игры.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Интер Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Хакан Чалханоглу, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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